Mirik Milan: 'Actie nodig tegen racisme en antihomogeweld'

Weapon of choice, dit keer een baksteen. Je kunt toch niet zomaar iemand een paar pompen verkopen omdat je denkt dat hij homo is? Wie doet zoiets, vraag ik me af. Was het enkel antihomogeweld, of zit er bij de daders meer achter? Komt hun geweld voort uit woede en onmacht, omdat de daders zelf ook gediscrimineerd worden?



Het antihomogeweld moet stoppen, maar we moeten ook uitzoeken waar het echt vandaan komt.



Ik kom hierop omdat ik recentelijk luisterde naar een interview met ­Gloria Wekker, die de Joke Smitprijs 2017 ontving. Wekker had het over intersectionaliteit oftewel kruispuntdenken. Volgens haar vloeit discriminerend gedrag voort uit meerdere factoren samen, zoals etniciteit, gender, seksualiteit en sociaal-economische klasse.



Gemakkelijke prooi

Hierdoor vraag ik me af of er een verband is tussen zelf gediscrimineerd worden en het haten van mensen die anders zijn en mogelijk een gemakkelijke prooi vormen.



Het interview met Gloria Wekker heeft mij als witte man doen beseffen dat er actie en daadkracht nodig is. Niet weer een spoeddebat, inspreeksessie van het nachtleven in de raad, maar maatregelen die laten zien dat het Amsterdam menens is.