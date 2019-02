Mike Tyson een filosoof, dat is wel het gekste ooit

Pam

Mijn zoon (18) heeft zijn fysiek ontdekt. Hij gaat elke dag naar de fitness om biceps te kweken en een sixpack voor in de zomer. Hij trekt zich niets aan van mijn waarschuwing dat de boel gaat hangen als hij er onverhoopt mee stopt. Terecht natuurlijk, want het is zijn lichaam. Hij heeft het zelfs over kickboksen, wat mij soms doet huiveren.



Gedeeltelijk zie ik mijzelf in hem terug, want er is een tijd geweest dat ook ik zeer in kracht- en vechtsporten geïnteresseerd was.