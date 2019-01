Mijn vader zou het allemaal opnieuw doen

"Zie je die rozen?" Mijn vader en ik rijden door de wijnvelden rond Kaapstad. Aan de rand van elke rij druivenranken is een bloemenstruik geplant. "Die staan er niet omdat ze zo mooi zijn. Ze kondigen ziektes aan. Als de rozen niet meer bloeien, weet de wijnboer dat er iets is wat de druiven kan aantasten," doceert hij.



"Mooi," vind ik. "De roos als waarschuwer van naderend onheil."



"Ja. Zo kun je het zien, kind. Zo, we zijn er nu echt bijna."



Even later lopen we over een wit paadje. De zon doet zijn best de dag te kleuren, maar ik tel nerveuzig mijn stappen.