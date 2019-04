Mijn vader zal nooit meer een feestje meemaken

Ik open het raam van de slaapkamer. Een frisse bries verjaagt de muffige geur. Buiten tjilpen de vogels. De aprilzon schijnt door de mintgroene gordijnen heen. In de binnentuinen geven de buren een feestje. Ik hoor druk geroezemoes en bierflesjes die sissend worden geopend.



Mijn vader ligt in bed. Hij is er al meer dan een week niet meer uit geweest. Zijn wereld, die altijd zo ruim was, is zo klein geworden als de slaapkamer. We luisteren samen naar de geluiden die van buiten ­komen. "Vroeger hield ik ook van feestjes," zegt hij met een zwakke stem.



Ik knijp zachtjes in zijn hand, omdat we allebei weten dat hij nooit meer een feestje zal mee­maken.