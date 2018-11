Mijn toetssteen voor mijn moraal zal altijd de Holocaust blijven

Een jong familielid zei me dat haar jeugd in één veelzeggend ding verschilde van mijn jeugd: op de lagere school had ik in een klas gezeten met alleen maar witte jongens en meisjes, terwijl zij op de basisschool zat met Marokkanen, Turken, ­Surinamers en Antillianen. Daardoor verschilde onze kijk op de multiculturele samen­leving.



Ik hield deze theorie in beraad.



Wat is mijn kijk op de multiculturele samenleving eigenlijk? We leven samen, maar multicultureel?



Ik heb altijd het idee dat ik me alles heb eigengemaakt wat voor mij van andere culturen van waarde is. Waarom zou je je iets eigen maken wat geen waarde voor je heeft?