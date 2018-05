Mijn plan is zoveel beter dan het plan van Dijkhoff

Dus, als de arme op tijd wakker wordt en opstaat, krijgt hij een euro. Goed hè?

Nu zult u zeggen: er is helemaal geen werk. Dat klopt, maar als je goed zoekt, kan je altijd wat vinden. En het gaat ook niet om werk. Het gaat erom om de mentaliteit van de arme te veranderen.



Hij moet weer zin in het leven krijgen.



Dus, als de allerarmste vervolgens zijn huis verlaat en overal om werk gaat vragen, krijgt hij weer vijf euro. Dat stimuleert hem zoals een hondenkoekje de hond stimuleert.



En zo gaan we met de allerarmste door tot hij totaal is afgericht. Ik bedoel, totdat hij werk heeft. En als hij de verkeerde dingen doet, dan negeren we de allerarmste of geven hem straf door geld in te houden.



Dus blijft hij te lang in bed? Een tientje boete. Weigert hij werk te zoeken? De helft van de uitkering intrekken. Dat zal zeker helpen.



Verder adviseer ik de aller-aller-allerarmste in het begin aan een korte lijn te houden. En stopt u hem als hij lastig wordt, in een bench."



