Het thema van de Boekenweek 2019 is: 'De moeder de vrouw.' (Naar een gedicht van Martinus Nijhoff.)



Hier alvast een voorproefje in sonnetvorm:



Moeder

Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen. 1

'Prijs God,' zong zij, 'Zijn hand zal u bewaren.' 2

En de moeder werd ziek van de zorgen. 3

Hoe zij toen mij uit haar heeft mogen baren. 4



En 'k huilde, huilde tot mijn moeder kwam. 5

O, moeder, moeder naar u zoek ik nu. 6

Zo laat mij elken nacht slapen bij u. 7

Ik trouwde 'n vrouw uit een bevriende stam. 8



Moeder, ik ken je nog: je zacht gelaat. 9

Zij was geen heilge vrouw, zij was een vrouw. 10

Vooral als ze de zachte handen slaat. 11

Hoe zwaar weegt nu, dat ik het wezen zou. 12



Beneden zingt een moeder voor haar kind. 13

Door zomer, zon, door winter en door wind. 14



De regels van het sonnet komen uit:

1. Moeder I, Gerrit Achterberg

2. De moeder de vrouw, Martinus Nijhoff

3. 't Broekske van Jantje, J. H. Speenhof

4. Moeder, Johannes Philip van Goethem

5. Zonder titel, Johan Andreas Dèr Mouw

6. Zonder titel, Geza Ritschl

7. Kind der Aarde, P.C. Boutens

8. Bezoek aan het ouderhuis, Jan van Nijlen

9. Het oude huis, Martinus Nijhoff

10. Mijn moeder was een heilge vrouw, Marnix Gijsen

11. Moeder 2, Anton Korteweg

12. Moeders jongen, Han G. Hoekstra

13. Moederzang, François Pauwels

14. Aan moeder, René de Clercq



