Mijn hele leven ben ik nog nooit eerlijk tegen een ober geweest

De ober komt naast ons tafeltje staan en vraagt of alles naar wens is. Mijn vrouw kijkt me aan, met het vuur in haar ogen zou ze een feniks kunnen cremeren.



Ik begrijp haar vuur. Het is natuurlijk ook van de zotte dat ik in mijn hele leven nog nooit eerlijk tegen een ober ben geweest. Alles is altijd naar wens. Het is net of ik niet eerlijk kan zijn in een ruimte waar ook servetten zijn.



De ober vraagt het nog een keer. Met zijn zenuwachtige handen grabbelt hij in een wolk die voor hem hangt, hij voelt de bui al hangen. Onder de tafel schopt mijn vrouw tegen mijn schenen aan, ze heeft speciaal voor vanavond puntige schoenen aangetrokken.



De arme jongen hangt als een rouwkrans aan ons ­tafeltje. Hij krabt aan de tatoeages op zijn armen. Zijn nagels gaan over een vogel, over een bloem, over een mes en over een hart heen.



Ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Mijn vrouw herhaalt zijn vraag. Als ze boos is, gebruikt ze allebei mijn voornamen, maar ze is nu zo boos dat ze me een extra voornaam heeft gegeven.



"Ja, is alles naar wens, James Patrick Govert?"



Govert? Ik had ooit een Govert in de klas. En zij weet dat ik met een Govert in de klas zat. Ik heb haar over hem verteld. Hij was mijn eerste en enige aartsrivaal.



"Nee, om eerlijk te zijn was niet alles naar wens," zeg ik, en vrijwel direct kan ik het hart van mijn vrouw ­horen ontdooien. Onder de tafel vormt zich een plasje smeltwater.



"De soep was iets te zout en de boter was verre van smeerbaar. Ik vind dat altijd zo zonde. Dat je niets ­anders kan dan gaten in het brood smeren. O ja, en de soep smaakte naar hoestdrank."



"Wat voor hoestdrank, meneer?"