Mijn handen zijn niet de handen van een sleutelaar

In de Valckenierstraat staat een man aan een motor te sleutelen. Het is een motor met zijspan. Op de stoep ligt een vlekkerige theedoek vol tangen en sleutels. De man neuriet een liedje. Ik zeg goedemorgen en ga achter hem staan.



De man is zo lief voor zijn motor. Dit is geen sleutelen, nee, dit is masseren. Hij pakt het allerkleinste tangetje en verdwijnt met zijn hand in een opening. De man gaat heel voorzichtig te werk. Het is alsof hij met dat kleine tangetje een splinter uit het motorblok probeert te halen.



"Heb je zelf een motor?