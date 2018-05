Mijn geheime voorkeuren

Nu ik erover denk... in Amsterdam heb ik op een Indisch meiske gestemd

Ik ben nog even in mijn geheugen iedereen nagegaan op wie ik heb gestemd en verdomd, daar zat een Indo tussen als ik toen gestemd zou hebben (ik was te laat), al zou ik niet op hem hebben gestemd vanwege een gedeelde etnische afkomst, maar omdat ik destijds meende dat eigenlijk iedereen op hem zou moeten stemmen zolang hij als politicus werd bedreigd.



Ik vond en vind namelijk dat politici die serieuze doodsbedreigingen ontvangen niet volwaardig aan het democratische debat kunnen deelnemen. Maar ja, tegenwoordig worden zo veel politici door de bende van de Zwarte Hand met de dood bedreigd dat je bijna zou kunnen zeggen dat de spelregels weer voor iedereen gelijk zijn.



Trouwens, nu ik erover nadenk... in Amsterdam heb ik op een Indisch meiske gestemd, maar ook weer niet vanwege haar afkomst, maar omdat ik haar een van de allerbeste columnisten van Nederland vond. Ik heb namelijk wél een geheime voorkeur voor echte intellectuelen in de politiek, dus mensen die via boeken en tijdschriftartikelen blijk geven van een prozaïsche opvatting over het leven en die op sartriaanse wijze geëngageerd zijn.



Maar, potjandikkiedozie nog aan toe, nu is dus de baas van dat Indische meisje, een leuke Indo-boy die meer dan tien boeken heeft geschreven, waaronder een flink wetenschappelijk werk, twee literaire romans die nota bene door de Volkskrant meer sterren hebben gekregen dan de mijne, en nota bene een vriend is van Geert Mak, plus dat hij in de Kamer zit met een partijgenoot die ook allemaal banden heeft en had met ons Indië.



Ik bedoel, ik heb een ongelooflijke hekel aan die identity politics, maar ik ben dus zelf een voorbeeld van iemand die altijd etnisch heeft gestemd. Uit tegendraadsheid ga ik maar eens op een boze witte man stemmen.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl