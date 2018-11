1 december: een 8 voor Pep Guardiola

Sommigen zeggen dat hij zich ook aanstelt, dat hij zou passen in het rijtje Mourinho, Klopp, Simeone en Conte, mij bevalt in Guardiola vooral dat hij een liefhebber is. Na afloop van Lyon-Manchester City - verreweg de leukste wedstrijd van deze CL-ronde - heeft hij nog op het veld (daar is een foto van) de Franse middenvelder Aouar de hand geschud en hem gecomplimenteerd met zijn spel.



Tijdens de persconferentie heeft hij het herhaald: "We praten ­allemaal over Ndombélé, maar vanavond was Aouar minstens even goed.