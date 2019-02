Middenveldtalent Ludovit Reis van FC Groningen

26 februari 2019: een 8 voor Ludovit Reis

Op de dag dat Groningen met het grote middenveldtalent Reis (18) gelijk zou spelen in Breda en één dag voordat Ihattaren (17) mocht invallen bij PSV, zag ik in de winterzon over Wijdewormer het vlaggenschip van Ajax' jeugdopleiding klop krijgen van de topzeilschoener van AZ.



Er was een scout van Tottenham Hotspur die een blaadje vol krabbelde, maar hij was eigenlijk in Nederland om aan te sluiten in de rij van belang­stellenden voor Bergwijn. AZ was een team, bij Ajax speelden talenten die niet begrepen dat talent maar een onderdeel vormt van het fundament onder een toekomst als profvoetballer.