Michelle Obama is een levende legende

En toen kreeg ik ineens een mail van lieve vrienden of ik mee wilde naar Michelle Obama in de Ziggo Dome. Wat? Natuurlijk wil ik mee. Maar wat komt ze precies doen?



Een vraaggesprek voeren waarbij ze de toeschouwers een intieme avond belooft. Intiem in de Ziggo Dome. Nog voor ik er erg in heb, duikt mijn gezonde Europese reserve voor Amerikaanse taferelen op, maar gelukkig wint mijn gezondere liefde voor the American way of life het van de Europese scepsis.



Bovendien komt ze vertellen over haar autobiografische boek Becoming dus dat wordt ook snel aangeschaft via boekhandel Over het Water en nu ik er toch ben doe maar ook meteen die nieuwe vertaling van Misdaad en Straf, dank u wel.