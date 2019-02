Met twee gitaren in een scheurende taxi

Het is donderdagavond en ik rij over de Rozengracht naar huis. Beter gezegd: ik word naar huis gereden. De nacht dat Koos Alberts tegen een boom reed, was een waarschuwing aan alle artiesten in Nederland: bespaar nooit op chauffeur en vervoer.



Sindsdien heb ik een roadmanager. ­Vanuit mijn luie stoel, waar ik nog even een staartje Jinek meepik, zie ik een jongen met een gitaar op zijn rug zwalkend over de stoep muziekzaak Dijkman passeren. Dronken, die jongen. Dijkman is dicht. Man, wat is die collega dronken!



In een flits herinner ik me het muzikantenaangeschotenschap uit mijn eigen jeugd.