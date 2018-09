Terwijl ik al lopend mijn kraag optrek en mijn revers naar elkaar toeknijp, kijk ik per ongeluk opzij door het grote raam naar binnen. Zitten ze hoor, de mannetjes. Met naast zich de ho's want zij zullen zich wel bro's denken.



Zijn ze een beetje te bescheten en te Oud-Zuid voor, maar met geld is veel te koop. Helemaal als het geld van je ouders is. Doet het een stuk minder pijn als je het stukslaat aan een flesje Cristal.



Heb ik ook weleens gedronken. Was erg lekker. Maar ja, ik had er dan ook zelf voor gewerkt, dus wat zij proeven weet ik niet.



Ik kijk op mijn sinds gisteren ineens oud geworden iPhone. Nee, ze komt echt niet. Ik kijk weer naar de bro's. Sterrenrestaurantje pesten gaan ze. Wijn waar niets mis mee is terugsturen, moeilijk kijken bij het perfect gebraden vlees en bij de salade roepen: "Bloemen? Zit ik hier bloemen te vreten?"