Pas als er wordt geschreeuwd: 'Dood hem!' - wat overigens geen mening is - kun je iemand verantwoordelijk houden

Nee, natuurlijk. Wie een persoon met een opvallende mening medeschuldig acht aan een moord alleen op grond van zijn opinie, hoort eigenlijk thuis in een dictatoriale samenleving waar vrije expressie verboden is. Meningen zijn nooit schuldig, hoogstens zijn dat de lieden die een opinie aanzien voor een oproep.



Als ik zeg: 'De aarde is plat. Wie dat niet vindt is gevaarlijk voor onze samenleving want die begrijpt niet dat we zomaar van de aarde kunnen vallen', dan is het volkomen absurd om mij te beschuldigen van moordzuchtig haatzaaien jegens mensen die beweren dat de aarde rond is.



Erik Mouthaan van RTL maakte deze fout gisteren en meende dat Trump voor de shooting in Annapolis medeverantwoordelijk kon worden gehouden. Wie zo redeneert, is straks schuldig als bijvoorbeeld Trump wordt vermoord.



Elke opinie schept een bepaald klimaat. Dat is namelijk de bedoeling van een opinie. Je wilt dat het stormt, dat de boel verandert, dat jouw standpunten wet worden. Maar pas als er wordt geschreeuwd: 'Dood hem!' - wat overigens geen mening is - kun je iemand verantwoordelijk houden.



Overigens pleit ik ervoor dat Mouthaan zegt wat hij vindt. Hoe dom ook.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl