Men vermoedde dat er tovenarij in het spel was in Washingtonia

En Marcus Rutterius zei: "In een vloek en een zucht wordt alles lucht."



Vervolgens pakte de keizer het hoofd van Marcus Rutterius, en plots was het hoofd los van de romp en verschrompelde. De keizer pakte de romp, en ook die verdween. Alle lichaamsdelen leken daarna vanzelf in de lucht op te lossen. De keizer was stomverbaasd, en men vermoedde dat er tovenarij in het spel was geweest.



Maar in Laagland dook opeens Marcus Rutterius op. Lachend liep hij naar zijn stam van Laaglanders en toen de oudsten in een kring om hem heen zaten, zei hij: "Ik heb Keizer Trumperius flink de les gelezen, ik heb hem gezegd waar het op staat en hij heeft geluisterd en ik heb hem op andere gedachten gebracht."



"Welke gedachten heeft hij nu, Marcus?" vroegen de oudsten.



"Andere."



Daar waren de oudsten zeer blij mee.



In het Domus Alba te Washingtonia was Keizer Trumperius geheel verbouwereerd. "Ik heb een lachmens van lucht uit Laagland een hand gegeven en alles verdween."



"Hebt u andere gedachten, Keizer Trumperius?"



De keizer knikte.



"We moeten nog minder te maken krijgen met dat stelletje idioten," zei hij.



