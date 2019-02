Men is stil, men kijkt en geniet

The Movies, op de Haarlemmerdijk. Nog altijd het idee dat je daar groot gevaar loopt met knoflookadem in je nek deelgenoot te worden gemaakt van de vakkennis van de persoon achter je.



"Jezus, die belichting..."



Mij was nog niets opgevallen, maar ineens zat ik midden in een belichtingsprobleem. Het was een wat donkere film maar gezien het feit dat het nacht was in de film en dat de persoon in kwestie al een uur lang vast van zin was niet ontdekt te worden, leek mij de gekozen lichtschaarste zeer adequaat, nu ik gedwongen werd erover na te denken.