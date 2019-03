Meedogenloosheid hoort niet thuis in het zonlicht

In de trein van Amsterdam naar Zwolle ligt een regionale krant op het tafeltje. Mijn hart begint sneller te kloppen. Ik denk dat ik volwassen begin te worden. Niets maakt mij namelijk gelukkiger dan het doorbladeren van regionale kranten.



Mijn schoonmoeder woont in Zandvoort en bij haar thuis ligt de Zandvoortse Courant steevast op tafel. 'Flinke stormschade bij pizzeria!'; 'Opname videoclip in school!'; 'Fitheidstest voor ouderen goed bezocht!'



Vorig jaar zomer las ik in diezelfde krant een verhaal over een Duitse toerist die verdrietig was omdat de zeewind zijn favoriete pet had meegenomen.