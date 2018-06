De hele buurt staat op z'n kop, alleen jullie tweeën vechten tegen de onderstebovenheid

Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Armin van Buuren. Samira staat eventjes stil bij de wachtenden achter haar.



Marokko scoort, maar de televisie staat uit. En toch juicht Samira.



"Waarom juicht ze?" vraagt Jaap.



"Ik weet het niet."



"Misschien heeft ze de radio aangezet?"



"Shit, ze heeft de radio aangezet."



"Wat doen we nu?"



"Zullen we wat gaan eten?"



In de snackbar staat een tv aan, maar niet voor lang. De man achter de snackvitrine klikt hem weer aan, maar Jaap klikt hem weer uit.



"Als je dat nog één keer doet..."



"Wat? Wat gebeurt er als ik dat nog één keer doe?"



"Het enige wat ik zeg is dit. Zoek geen ruzie met een man die een frituur tot zijn beschikking heeft."



"Maar we zijn gewoon verdrietig. Ik ben voor Nederland en hij is voor Turkije. Dit WK is niet van ons. ­Begrijp je? En het zal nooit echt van ons worden. Het enige wat we kunnen doen is dit toernooi pogen te adopteren."



"Jullie zijn niet eens zozeer verdrietig, nee, jullie zijn egoïstisch. Kijk eens naar dat scherm. Marokko staat 2-0 voor. De hele buurt staat op z'n kop, alleen jullie tweeën vechten tegen de onderstebovenheid. Stop met vechten!"



Inmiddels staat Samira nog steeds in de wacht. Er zijn nog twee wachtenden voor u. Caro Emerald. Ja, dat had ze net nodig.



