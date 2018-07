Marianne Thieme: 'De Klimaatwet is symboolpolitiek'

Op 17 september 2015 kwam mijn motie, meeondertekend door Jesse Klaver van GroenLinks, in stemming waarin de regering gevraagd werd met een Klimaatwet te komen. Er is sinds die tijd veel gebeurd.



De motie werd verworpen: CDA, VVD, PVV, PvdA, 50Plus en SGP stemden tegen. Drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan, die inmiddels zo weinig afrekenbare doelstellingen heeft dat ook CDA en VVD zich erin kunnen vinden.



Zo smolt de dringend noodzakelijke Klimaatwet tot een boterzacht initiatief dat van links tot rechts gesteund wordt, maar niet gaat zorgen dat we doen wat nodig is om de kritieke opwarming van onze planeet te stoppen. Essentiële onderdelen uit het Parijsakkoord zijn afgezwakt of totaal genegeerd.



Compromisme

Alsof de wereld net gered was. Zo werd vorige week de Klimaatwet gepresenteerd. Resultaat van vergaand compromisme dat de nieuwe klimaatregels geen stap verder heeft gebracht dan het niet-groene regeerakkoord dat er al lag. Stok noch wortel zijn aanwezig om de klimaatdoelen dichterbij te brengen.



VVD-onderhandelaar Dilan Yesilgöz vatte het perfect samen: "Er staan in deze wet geen doelen die onze concurrentiepositie schaden. De wet biedt volop flexibiliteit."



Met andere woorden: de fossiele industrie kan rustig ademhalen. De VVD maakt zich geen zorgen. Vol van het we-rule-this-country-zelfvertrouwen waarmee Shelltopvrouw Marjan van Loon onlangs de klimaatonderhandelingen gijzelde. Shell wil eerst losgeld voordat ze een stap in de goede richting zal zetten. Alsof het afschaffen van de dividendbelasting nog maar een appetizer was.



Gaandeweg de onderhandelingen moeten VVD en CDA zich steeds sterker hebben gevoeld. Toegeving na toegeving werd binnen­gesleept. Het oorspronkelijke, afrekenbare, doel van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 werd gereduceerd tot een 'streven' van 49 procent.



Nog zwakker geformuleerd dan in het regeerakkoord. Niet afdwingbaar en onvoldoende om het Parijsakkoord te halen. Uit angst voor een herhaling van de baanbrekende klimaatzaak van Urgenda werd deze mogelijkheid in het nieuwe akkoord alvast nadrukkelijk uitgesloten: 'Niet extern afdwingbaar'.



Afrekenbare doelen waren niet het enige taboe dat VVD en CDA meebrachten naar de onderhandelingstafel. Zolang CDA, Rabobank of LTO ergens aan tafel zitten, mag er niet gesproken worden over een inkrimping van de vee­stapel.