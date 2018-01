Marco Kroon is juist iemand om een voorbeeld aan te nemen

Helden zijn in Nederland alleen helden als ze gekleed gaan in de mantel der zieligheid en op commando traanvocht produceren

Een geheime opdracht is geheim en moet geheim blijven. Zelfs als hij mislukt. Het zou flauw zijn van het ministerie van Defensie, om niet te zeggen schandalig, wanneer ze nu iets gaan afdoen aan de status van Marco Kroon.



Maar ja, Marco is een held. Hij heeft levens gered, maar zou ook iets in drugs hebben gedaan, waarvoor hij overigens is vrijgesproken. En ja, we weten: helden zijn tegenwoordig niet populair.



Als Marco Kroon een standbeeld was geweest - en velen zijn het erover eens dat hij zo'n ding verdient - dan zou dat beeld zijn neergehaald.



Want Kroon is geen goed voorbeeld voor de jeugd, heeft wellicht wel eens ethische normen overschreden, heeft misschien wel een Afghaan gedood, is een 'white Brabo,' en het zou mij niets verbazen als we binnenkort van een partij als GroenLinks of Bij1 horen dat we alle foto's van Kroon moeten vernietigen en op zijn minst zijn Willems-Orde van zijn uniform moeten scheuren.



Helden zijn in Nederland alleen helden als ze gekleed gaan in de mantel der zieligheid en op commando traanvocht produceren. Liefst op tv en voor een goed doel. Laat de mensen helden opnoemen, en ze komen op Giel Beelen, Patrick Kluivert en Gordon. Vraag naar de laatste Nederlandse Nobelprijswinnaar en ze zwijgen.



Marco Kroon is juist wel iemand om een voorbeeld aan te nemen, als het gaat om moed en al die eigenschappen die je nodig hebt om een strijd te voeren en te winnen.



Maar helaas, een Marco Kroontunnel, een Marco Kroonschool en een Marco Kroonbeeld zijn nu wel erg ver weg.



