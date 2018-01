Mag ik mijn iPhone terug?

Als Koning jou je telefoon teruggeeft, ga jij dan lief met Koning spelen?

"Dat is een beetje raar, pap."



"Maar Koning doet heel vervelend tegen mij."

"Waarom kunnen jullie niet gewoon leuk spelen?"



"Ik kan dat wel, maar opa niet."



"Wel. Kan ik wel. Maar jij doet vervelend!"

"Nee, jij doet vervelend."

"Nee, jij!"



"Jongens, nu even rustig. Waarom mag opa zijn telefoon niet, Koning?"



"Omdat opa er constant mee zit te spelen. Hij appt iedereen en stuurt vervelende filmpjes van mij waar ik op sta op."



"Het zijn heel leuke filmpjes."



"En opa besteedt verder helemaal geen aandacht aan mij."

"Dat jokt Koning... da's helemaal niet waar... Boehoehoe."



"Hou eens op met huilen, pap."

"Nee, Koning is gemeen!"

"Jij moet de wijste zijn, pap."

"Ja, maar hij heeft mijn telefoon."



"Als Koning jou je telefoon teruggeeft, ga jij dan lief met Koning spelen?"



"Ja."

"Wat ja?"

"Ja, dochter."



"Nou Koning, geef opa zijn telefoontje terug."

"Hij gaat er toch meteen weer op kijken als jij weg bent."



"Nee, zo is opa niet. Hè opa?"

"Maar ik moet wel even kijken of de krant gebeld heeft."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl