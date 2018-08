Voor mij zijn kind en kleinkinderen heilig en een moord waard

Een mens heeft soms wraak nodig om wat balans in zijn leven te vinden. En eenieder van ons kent zaken die hij heilig acht. Voor mij zijn mijn kind en kleinkinderen heilig en een moord waard. Anderen vinden een God heilig, en dat kan ook vreemde wraakaanvallen opleveren.



Mijn visie is gevaarlijk sentimenteel, maar ik kan niet anders.



Maar nu iemand die een granaat op een deur plakt.



Dat crimineel A, crimineel B. daarmee wil bedreigen, begrijp ik nog wel. Maar hoe kan men zijn geweten uitschakelen? De crimineel neemt doelbewust het risico dat er ook andere, onschuldige mensen door de granaat worden omgebracht. Waardoor ontstaat zijn morele blindheid?



De laatste tijd zijn mijn gedachten om verschillende redenen voortdurend bij de Tweede Wereldoorlog. Ik kom zaken tegen die mij weinig zeggen, maar destijds belangrijk waren: eer, vaderlandsliefde, trots, geloof...



Het verlies van of het gebrek aan die zaken, waren redenen voor moord en doodslag. Ik ben opgevoed die zaken ernstig te relativeren. Is je eer gered als je iemand doodt? Is het eervol om voor je vaderland te sterven?



Die criminele handlangertjes stellen zich geen filosofische vragen, louter financiële. Besef van geld ontbreekt ze, waardoor ze goedkoop zijn.



Onze moraal is een kostbaar product dat in handen van de verkeerde niets waard blijkt en onze handen uiteindelijk vuil maakt. Onschuld blijkt een zeep die niet bestaat.



