Ik kan leven met de onrechtvaardigheid dat mensen met geld meer kansen hebben

Is iets geven dan onrechtvaardig?



Stel dat het zo is. Hoe staat het dan met de eigenschappen die je nodig hebt om rijk te worden? Moeten we dan ook 'talent' gaan belasten? Of 'een knap uiterlijk?' Of 'intelligentie?' Als iemand 'street­wise' is, is dat dan ook onrechtvaardig? Hoe meet je trouwens al die zaken?



Het is zeker waar dat wie meer geld heeft dan een ander op velerlei gebied meer kansen en mogelijkheden heeft.



Ik kan leven met die onrechtvaardigheid omdat ik zelf inzie dat ik niet zo veel talent heb en niet zo intelligent ben als bijvoorbeeld Steve Jobs of Bill Gates. (Wat ze doen vind ik trouwens ook niet zo leuk. Ik schrijf liever columns.)



Die onrechtvaardigheid is dus niet zo onrechtvaardig. Als ik maar wel de mogelijk­heden behoud net zo rijk te worden als zij.



Daarbij nog dit: als mijn nalatenschap naar de overheid gaat, wordt die overheid misschien te machtig. Die zou dan makkelijker oorlog kunnen voeren met het door mij verdiende geld. Maar dáár ben ik niet 'rijk' voor geworden!



Iets schenken aan dierbaren is een blijk van liefde die je uitdrukt in geld. Dat doe je over je graf heen.



De overheid heb ik niet lief. Integendeel.



