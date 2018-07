Liquidaties zijn fastfood-wraak

Gisteren fietste ik over de Ceintuurbaan toen bleek dat daar een uur eerder weer eens een (mislukte) liquidatie had plaatsgevonden.



Ik had hond Koosje voorop in de bak zitten en die was er al eens uitgesprongen. Ik wilde dus niet stilstaan en uit­gebreid kijken.



Ik moest denken aan Moor, mijn vorige hond.



Toen die nog een puppy was, moest ik haar vaak uitlaten.



Ik ging eens bij de Willemsparkweg de hoek om en in de Jacob Obrecht­straat waren de gebruikelijke toestanden die bij een liquidatie horen. Rode linten, politieauto's met zwaailichten, et cetera. Er waren nog geen mannen in pakken - of daarvoor was het nog te vroeg. Hoe dan ook, Moor liep los en vond de moord bijzonder interessant.



"Weg met die hond!" hoorde ik.



"Moor! Moor!" riep ik. Maar ondertussen zag ik dat Moor onder het lint was gekropen en uitgebreid het lijk en het bloed aan het besnuffelen was.



"Hier! Hier!" riep ik, "Moor, kom hier! Hier! Kom bij baasje."



"Godverdomme, weg met dat kolerebeest!" foeterde een agent.



Maar ja, er was rauw vlees en bloed, dus dat leek verdomd veel op eten. Moor begon met dat bloed op te likken.