Lilian is AOC niet

Onlangs bestempelde SP-voorzitter Ron Meyer - op Twitter - Lilian Marijnissen als de Nederlandse Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Erg om gelachen. Lilian, die Trump als president 'verfrissend' noemt, vergelijken met hét progressieve powerhouse van Amerika. Ik moet bij de SP sowieso altijd denken aan de tijd dat ik bij restaurant The Starferry in het Muziekgebouw aan 't IJ werkte. Als daar een SP-congres werd gehouden en de open bar ging bijna sluiten, kwamen veel bezoekers nog even snel tien gratis bier halen. Ach, welvaartsherverdeling.



Wie dichter in de buurt komt van Ocasio-Cortez' goedkeuring, is Rutger Bregman. In elk geval retweette AOC deze week met veel lof de nieuwste video, waarmee de Nederlandse historicus voor de tweede keer in korte tijd viral ging.