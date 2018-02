Lijsttrekker Piratenpartij: 'Geen racisten in de raad!'

Kritiek op extreem-rechts is nu bij voorbaat verdacht

Na de moord op Pim Fortuyn, en de opmerking dat de kogel van links kwam, is er in Nederland een nieuw soort politiek correctheid ontstaan.



Er heerst een maatschappelijk klimaat waarin kritiek op extreem-rechts bij voorbaat verdacht is.



Waarin het blootleggen van racisme wordt aangevallen als uitsluiting. Waarin je niet kunt zeggen dat een partij aan alle wetenschappelijke kenmerken van het neofascisme voldoet, zonder erbij te moeten zeggen dat je uiteraard tegen geweld bent.



Intussen neemt het aantal racistische incidenten schrikbarend toe. Kunnen we dagelijks zien hoe onze politieke leiders uitsluiting en islamofobie legitimeren.



Het moet afgelopen zijn. Welwillend Nederland heeft lang genoeg ­geluisterd, meebewogen en - in de woorden van Geert Wilders - thee­gedronken. De resultaten zijn een verhard en gepolariseerd debat, een onmenselijk vluchtelingenbeleid en geweld tegen minderheden.



Niet in mijn Amsterdam. In deze prachtige stad, die altijd zo trots is op haar tolerantie, kunnen we het niet langer laten gebeuren. Ik spreek me uit. Als politicus, als democraat en als Amsterdammer. Ik wil geen racisten in de raad!



