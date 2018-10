Liefdadigheid heeft iets superieurs en vernederends

Weer nee; misschien wel als ik precies wist hoe nooddruftig die kennissen waren. Maar waarom geef ik dan toch geld aan de slachtoffers in Sulawesi?



Er zijn rampen die zo groot zijn - of zo onmenselijk - dat ze de liefdadigheid overstijgen. Liefdadigheid is zeker sympathiek - het woord lief is hier treffend gekozen - maar het heeft iets superieurs en daardoor iets vernederends.



Als ik iets uit liefdadigheid doe, voel ik me altijd wat arrogant. Ach, ik kan het me permitteren, die junk niet, hier joh, hier heb je een eurootje...

Daar komt bij dat liefdadigheid tegenwoordig handel is geworden en aan die handel werk ik niet graag mee.



Maar wat moet ik? Die ramp in Indonesië is typisch zo'n bijna bovennatuurlijke ramp. Te vergelijken met de aardbeving op tweede kerstdag van 2004, toen Sumatra na een zeebeving werd getroffen door een vloedgolf die 230.000 slachtoffers veroorzaakte.



Ik geef dan aan bekenden - anoniem; vermoedelijk uiteindelijk toch uit egoïsme, verpakt als christelijke naastenliefde.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl