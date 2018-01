Lezers tegen Buma: 'Waarom dan geen Adolf Hitler Platz?'

Wat er met christelijke scholen gebeurt, daarmee moet de CDA-leider zich maar bemoeien, maar een openbare school naar Jan Pieterszoon Coen blijven vernoemen, is nu niet meer goed te praten

Coen vroeg zich in een brief aan de Heeren Zeven­tien (nog voor hij gouverneur-generaal van de VOC werd) af of, en dit vast retorisch, of die Heeren wel wisten dat er voor de handel in Azië wapens nodig waren, en dat die betaald moesten worden uit de baten van de handel: dat er geen handel zonder krijg en geen krijg zonder handel mogelijk was? Krijg betekende oorlog en oorlog was het toen zowat altijd!



Misschien hoeven we Coens naam niet te wissen, integendeel: geef beide heren - Coen én Buma - snel een plaatsje in de huidige tentoonstelling van het Tropenmuseum. Het bericht over Buma lijkt naadloos te passen in het thema 'Heden van het slavernijverleden'.



Bij die vitrine mag Slave Driver van Bob Marley niet ontbreken, al was het maar omdat de Indische slavenhandel richting onder andere de Antillen en Suriname buiten deze overigens prachtige tentoonstelling viel (hoe dan ook een omissie).



Wouter Krijbolder, Den Bosch



Want Godt met ons is

De christen Sybrand Buma heeft er bezwaar tegen dat de openbare basisschool J.P. Coen in de Indische Buurt in Amsterdam een andere naam kiest.



Jan Pieterszoon Coen spoorde bijna vier eeuwen geleden de Heeren Zeventien, het bestuur van de VOC, herhaaldelijk krachtig aan hem volk, schepen en geld te zenden: '... dit doende, sal alles wel gelucken; soo niet, sal 't U.E. berouwen.



Dispereert niet, ontsiet uwe vijanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen noch deeren, want Godt met ons is; en trect de voorgaende mislagen in geen consequentie, want daer can in Indien wat groots verricht, ende daer connen tegelijck jaerlicx groote rijcke retoeren gesonden worden.'



Wat er met christelijke scholen gebeurt, daarmee moet de CDA-leider zich maar bemoeien, maar een openbare school naar Jan Pieterszoon Coen blijven vernoemen, is nu niet meer goed te praten.



C.H. Wiedijk, Egmond aan Zee



