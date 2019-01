Lezers over een metrolijn naar Schiphol

Meer passagiers met een directe, comfortabele metro naar Schiphol, zo moeilijk kan het niet zijn

Dat vereist aanpassing van metrostation Zuid. Dat moet te doen zijn, in combinatie met de uitbreiding van het NS-station en het overkoepelen van de A10.



Als een Oost/Westmetro wordt aangelegd, kan die zonder veel moeite via Badhoevedorp worden geleid. Dat kan ook al eerder door een aftakking van de ringlijn via Slotervaart en ­Osdorp.



Peter Sluiter, Amsterdam



Metro naar Schiphol (2)

Zaterdag schreef Het Parool dat Amsterdammers weinig opschieten met een dure verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.



Toch wel. De automobilist die ­Amsterdam in de toekomst niet meer (makkelijk) in kan, zou in de ­toekomst goed met de Noord/Zuidlijn het laatste stukje kunnen afleggen als de parkeerterreinen bij ­Schiphol een halte krijgen.



De klacht dat de stad onbereikbaar wordt, is daarmee ongegrond. De ­opbrengsten van de parkeerplaatsen kunnen Schiphol compenseren voor de beperking op het aantal vluchten.



Fijn is ook dat geparkeerde auto's niet klagen over vliegverkeer en ­bijbehorende ellende.



Reinder Rustema, Amsterdam