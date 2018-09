Leven zonder regels te doorbreken, is onmogelijk

Wie God noch gebod kent, heeft een decadente mentaliteit

Vrijheid betekende voor haar dat ze deed waar ze zin in had. Zodra het leven ­namelijk op een krijgsgevangenkamp begon te lijken, voelde ze zich benauwd.



Vluchtelingen uit oorlogs­gebieden hebben al vele regels overtreden. Vluchten is namelijk door het overschrijden van grenzen het overtreden van ­regels. Ze hebben hun moraal al geweld aan gedaan en in het nieuwe land worden ze geconfronteerd met een andere moraliteit, want andere normen en waarden en een andere religie, waar ze het niet altijd mee eens zijn.



Integendeel. Waar ze in hun eigen land fysiek werden bedreigd, is hun nieuwe omgeving moreel bedreigend. Vrouwen zijn hier gelijkwaardig aan mannen, net als zwarte mensen en homo's... En het belachelijk maken van jouw God is geoorloofd!



Wie God noch gebod kent, is stuurloos en heeft een decadente mentaliteit.



Die mentaliteit moet verdreven worden. En wat dan helpt te verdrijven, is wat hen verdreven heeft. Geweld. De voortwoekerende kanker van elke ideologie en elke godsdienst is dat geweld en dreiging met geweld de meest effectieve manier is om snel verandering tot stand te brengen.



Bij ons ligt het primaat van het geweld bij de staat. Maar wanneer de staat die westerse, decadente moraliteit verdedigt, is het gebruik van geweld ook nog eens een reden om hier in de toekomst zinvol te kunnen leven.



