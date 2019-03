Lennon en McCartney zorgden voor de muzikale oerknal

Nu is mijn voet een soort olifantspoot die veel pijn doet en wil ik niet meer lopen. Alleen nog maar chagrijnig op de bank zitten. En nadenken over The Beatles. Dat is namelijk het enige waar ik altíjd zin in heb: op de bank zitten en nadenken over The Beatles. Ik vermoed dat ik, op de dag dat ik lang genoeg heb nagedacht over The Beatles, als ik snap hoe het wonder zich heeft kunnen voltrekken, ik het leven begrijp en het universum doorgrond.