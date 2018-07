Lekker lezen: groot onderhoud aan de idealen

Het verhaal gaat over een wereld waarin meisjes en vrouwen sterker zijn dan mannen. Fictie of ­nieuwe werkelijkheid?

Hetzelfde geldt voor wethouder Udo Kock. Hij verdiept zich in het politieke handwerk met de memoires Grote Jongen Zijn (Boom, 2018) van oud-wethouder Frank de Grave. Die beschrijft hoe politiek langzaam is verworden tot een overlevingsspel, waarin bestuurders verlamd van angst raken, bang om fouten te maken.



Hopelijk geeft het Kock inspiratie om zelf aantekeningen bij te houden over zijn belevenissen in het stadhuis. Want als relatieve politieke outsider moet hij toch bijzondere dingen voorbij zien komen. Ter ontspanning leest hij er Hoe ik talent voor het leven kreeg (Uitg. Jurgen Maas, 2016) van Rodaan Al Galidi bij.



De grootste gemene deler in dit college is het boek Weapons of Math Destruction van Cathy O'Neil (Penguin, 2016). Dat komt omdat Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente hun allemaal een exemplaar cadeau doet. Slim van deze topambtenaar: zo is aandacht voor het onderwerp bij de hoogste bazen verzekerd.



Sharon Dijksma (Verkeer) trekt zich terug met het magnum opus van een collega van deze krant: Het wonder van de Noord/Zuidlijn van Bas Soetenhorst. Een voorbode van nieuwe ondergrondse avonturen?



Locoburgemeester Rutger Groot Wassink pakt er deze ­zomer het verzameld werk van George Orwell weer eens bij. Vooral om De Weg naar Wigan (De Arbeiderspers, 1937) te lezen, een van de evangeliën uit de bijbel van links. Ook is er tijd voor de biografie van artiest Nick ­Cave, Mercy on Me (Uitg. Self ­Made Hero, 2017), een graphic novel. Wethouder Touria Meliani (Cultuur) tapt uit hetzelfde ideo­logische vaatje als haar partij­leider, met het boek Roofstaat (Nijgh & Van Ditmar, 2015).



GroenLinkscollega Marieke van Doorninck gebruikt de zomer eveneens voor groot onderhoud aan de linkse idealen door het lezen van Nee is niet ­genoeg van Naomi Klein (Penguin, 2017). Voor de lol is Van Doorninck bezig met een zevendelige romanserie over het ­bewind van de Britse koning ­Edward de Achtste. Wel op de e-reader, want dit is zware kost voor de wethouder, die gaat fietsen door de Zwitserse bergen.



En dan Femke Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester van deze stad. Zij leest, tussen het inwerken door, The ­Power van Naomi Alderman (Penguin, 2017). Het verhaal gaat over een wereld waarin meisjes en vrouwen sterker zijn dan mannen. Fictie of ­nieuwe werkelijkheid?



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? r.koops@parool.nl