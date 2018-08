Lekker informeel of nogal shabby?

Max Pam

In de tuin van het Catshuis is het kabinet onder leiding van premier Rutte bijeengekomen om te brainstormen over onze toekomst. In verschillende kranten en op verschillende sites zag ik foto's van deze gebeurtenis.



Het leek erg op een toneelstukje van bewindslieden die zo informeel mogelijk probeerden over te komen. Zij hadden hun pakken en andere nette kleren thuisgelaten, ongetwijfeld om te laten zien dat zij dicht bij het volk staan. Uiteindelijk zijn ook zij één van ons, is de boodschap.



Ik begrijp dat Mark Rutte graag wil lijken op Ronald Reagan die te paard over zijn ranch in El Paso rijdt, maar mijn God... wat zagen die Hollandse ministers er shabby uit!



De ergste vond ik Ferdinand Grapperhaus (Justitie), die onder zijn overhangende pens een slecht zittende spijkerbroek droeg. Die man oogde als de baas van de mocromaffia, terwijl hij die juist arresteren moet.