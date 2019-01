Laten we hopen dat Amsterdam nog steeds de plek is van de hoop

Kim lacht niet, maar heeft de uitstraling van iemand die op zijn gemak is en weet wat hij wil. In het verleden is het Noord-Koreaanse gevaar vaak beschreven in termen van grilligheid en onberekenbaarheid. Maar als dat gevaar een gezicht heeft, is het veeleer dat van de koele machtspolitieke berekening. Dat is de indruk die de foto achterlaat: daar zit iemand die met een laconieke pertinentie de wereld in kijkt.



En met reden, want Kim staat er strategisch goed voor. Als dictator is hij geen outcast meer in de wereld: de autocratie is in opmars, de democratie in het defensief. Zonder wezenlijke concessies te doen heeft hij voor zijn regime een mate van bestaanszekerheid verworven waar zijn grootvader en vader slechts van konden dromen. Niet in de laatste plaats dankzij het kernwapen, dat hij dan ook niet eenzijdig gaat opgeven, zo maakte zijn toespraak nog eens duidelijk.