Lasse Schöne kopte geregeld naar een Portugees

24 oktober 2018: een 6 voor Lasse Schöne

Een wedstrijd in de Champions League ziet er in het stadion anders uit dan thuis op de bank, waar je bijvoorbeeld geen bierdouche over je heen krijgt bij een verkeerde beslissing van de scheids. Dat is wennen, omdat je vak in tegenstelling tot de competitie vooral is bevolkt door mensen die in vreemde tongval spreken en die met bier gooien.



Schöne herstelde zich in de tweede helft met een paar onderscheppingen en goochelacts, maar voor rust was hij twee keer te traag aan de bal en kopte hij geregeld naar een Portugees.