Lachen om een nieuw oud verhaal

We kijken om ons heen. Alsof we zoeken naar de plek waar zijn bomen hebben gestaan

De oudste laat zich terugzakken en gaat naast me fietsen. We hebben het er even over, hoe hij van dit park hield.



Ik vertel haar ook een nieuw oud verhaal. Over hoe hij hier haar grote zus kwijtraakte, als peuter. Hoe hij vijfentwintig jaar later de schrik nog steeds kon voelen. En de opluchting toen hij haar terugvond, lopend over de brede paden alsof er niets aan de hand was.



De oudste lacht; ja, zo was ie.



We kijken naar de slalom voor ons. Dan zegt ze hoe blij ze is. Blij dat van de bomen uit dit park planken zijn gemaakt. En van die planken een kist. En dat die kist voor haar vader was.



We kijken om ons heen. Alsof we zoeken naar de plek waar zijn bomen hebben gestaan. Maar we weten allebei dat het moeilijk is om iets te zoeken wat er niet meer is.



De oudste laat zich weer opnemen in het geslinger. Onze uitgang komt eraan. Even overweeg ik niets te zeggen, gewoon met ze door te fietsen, nog een rondje, en nog een, in het park waar hij van hield.



Maar dan roep ik 'rechts!' en laten we het park achter ons. Het park waar morgen de zon gaat schijnen.



Femke van der Laan (39) schrijft wekelijks over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard, de burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober 2017 overleed.