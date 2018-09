Laat maar, die koopkrachtslingers

De vervuiling is in sommige delen van de stad niet te harden

De rekening voor die bezuiniging komt alsnog terecht bij de burger, niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten. Dat stond niet in de troon­-rede. Nu valt de Amsterdamse lastenstijging van vijf tot zes tientjes in het niet bij de koopkrachtverbetering van het kabinet, die neerkomt op gemiddeld 500 euro. Maar toch, de Amsterdammer krijgt 10 procent minder.



De coalitie hoeft de korting van het rijk natuurlijk niet te verhalen op de Amsterdammer. De VVD stelt bijvoorbeeld voor om nog eens extra te 'snijden in eigen vlees'. Bezuinigen op de ambtenaren dus, in plaats van op de inwoners.



Hoe dan ook, de extra korting vanuit het rijk komt ongelegen. Ook al omdat

gemeenten aan de andere kant allerlei taken moeten overnemen van de landelijke overheid: jeugdzorg, thuiszorg, sociaal beleid. Amsterdam krijgt meer taken dan geld, concludeerde Udo Kock dan ook. "Dat is spijtig."



Kock is geen man van grote emoties, dus hij liet zijn ongenoegen over de kortingen niet al te veel blijken. Bovendien zit zijn partij, D66, in het kabinet.

Dat geldt niet voor Rutger Groot Wassink, wethouder namens GroenLinks.



Die ging dan ook iets verder. Amsterdam moet de gaten dichten van het rijk, zei hij. "En dat is niet goed." Dat is zeker niet goed. Amsterdam heeft juist meer geld nodig in plaats van minder. De drukte in de stad is enorm en de handhaving kan het allemaal niet aan. De vervuiling is in sommige delen van de stad niet te harden.



Waar blijven die extra agenten eigenlijk waar Amsterdam al tijden om vraagt? Nu moet de gemeente zelf miljoenen extra uittrekken voor handhaving en reiniging. Het is logisch dat Amsterdam dit doet. Bewoners eisen dit ook.



Maar hulp uit Den Haag is gewenst. Heel het land profiteert van het massatoerisme, maar de Amsterdammers zitten in de troep. Is het dan te veel gevraagd dat de stad daar iets voor terugkrijgt?



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? m.couzy@parool.nl