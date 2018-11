Laat de engelen Ajax behoeden voor onderschatting

Net nog de passage gelezen die zo begint: 'Met twee doelpunten voorsprong kwamen de Duitsers met een verklaarbaar zelfvertrouwen naar het stadion da Luz.'



Estádio da Luz. Waar Ajax woensdagavond tegen Benfica speelt. Ajax is ook met een zeker zelfvertrouwen naar Lissabon gereisd, want de club is koploper in groep E.



'Ze kwamen met een talrijk en luidruchtig publiek, dat in feeststemming was en deed alsof hun team reeds de volgende ronde had bereikt.'



Horen we daar op de tribunes in het vak van de bezoekers de engelen al zingen?



'Er waren echter nog geen vijf minuten gespeeld of wij hadden de achterstand van Nürnberg al weggewerkt!