Kunst hoeft niet altijd te troosten

Een goede vriend belt mij op vanaf het filmfestival van Berlijn. Hij heeft zojuist de film gezien waar we al maanden over redetwisten. Mijn vriend zegt dat er na de persvoorstelling van de film wat boegeroep klonk, maar dat hijzelf, toen de film was afgelopen, de knoop uit zijn maag en de brok uit zijn keel probeerde te zuchten. Maar het lukte niet. Er was geen lucht meer over in de bioscoopzaal.



"Moet je de zwartste bladzijde uit de recente Noorse geschiedenis wel op het witte doek willen zien? Ik stelde deze vraag aan mezelf toen ik de zaal binnenliep, en nu ik weer op mijn hotelkamer ben, moet ik eerlijk ­bekennen dat ik het antwoord nog steeds niet weet," zegt mijn vriend.



In zijn stem kan ik horen dat de tranen steeds dichterbij komen, als inbrekers kruipen ze door zijn traankanaaltjes.



"Zie je hem in de film?" vraag ik.



"Nauwelijks. De film gaat meer over de kinderen op het eiland dan over de dader."



"Dan is het toch alleen maar goed dat deze film ­gemaakt is? Dit is een van de weinige manieren waarop je het verhaal weer van die klootzak af kan pakken. Geeft de film het verhaal weer terug aan de kinderen?"



"Ik weet het nog niet, maar mijn ene buurman in de bioscoopzaal noemde de film een verderfelijke pooier die de geschiedenis exploiteerde en mijn andere buurman begreep het gewoon niet. Hij begreep niet waarom er een film over deze verlammende waanzin gemaakt moest worden."