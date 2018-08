Koude ­rillingen liepen over m'n rug toen ik Jos Brech zag lopen

Donderdag kwam ik terug van vakantie. Geheel vervuild van het kamperen laadden we onze tassen uit, deden wat boodschappen, kookten en aten. "Mogen we nog even naar het Jeugdjournaal kijken?" vroeg mijn zoon van acht.



Ach ja, dacht ik, zo doen we dat in Amsterdam: elke avond naar Het Klokhuis of het Jeugdjournaal kijken. Voor ik er erg in had, had ik al 'ja' gezegd.



Waar was ik mee bezig? Want Jos Brech waart niet alleen rond in een bos in de Vogezen, maar ook in ons aller huiskamers.



Ik was dan wel op vakantie geweest, Jos Brech en zijn bushcrafthobby waren mij heus niet ontgaan.