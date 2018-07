Koos legt mij het dictatorschap op

Het vervelende is nu dat ik tot Koosje sta als destijds mijn vader tot mij

Het vervelende is nu dat ik tot Koosje sta als mijn vader destijds tot mij. "Je hebt weer misbruik gemaakt van de vrijheid die wij je hebben geboden, want je hebt wéér gerookt en bent wéér te laat thuisgekomen, dus je blijft nu een maand thuis en geen zakgeld. En kijk mij aan, Theo, als ik tegen je praat!"



"En kijk mij aan, Koos!" wil ik zeggen, want hij laat overduidelijk merken dat hij maling aan me heeft.



Maar mijn vader kon volhouden, ik niet. En Koos heeft mijn slappe ruggengraat geroken.



Vrijheid past hem niet. Het is te gevaarlijk voor hem. Ik moet streng zijn, om lang van hem te kunnen genieten. Denken dictators zo over hun volk?



Ze hadden mijn vader ook willen dresseren. Met 'ze' bedoel ik de Japanners in het kamp. Als ik een foto had gemaakt van de blote ruggen van mijn vader en moeder, had mijn moeder meer littekens, maar waren die van vader heftiger. Tekens van verzet waar ze toch niet graag aan werden herinnerd, omdat ze hadden moeten toegeven. Niemand laat trots zijn littekens zien.



Ik heb geen littekens, alleen ben ik vader pas na zijn dood gaan waarderen. Hij wilde mij maar blijven dresseren, wat ik niet pikte.



"Foei, niet je riem kapot bijten, Koos."



Waarom doet hij niet wat ik zeg?