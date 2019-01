Koopavond op het plein

Weinig dingen zijn mij zo dierbaar als koopavond op het Buikslotermeerplein.



Als kind al was donderdagavond voor mij het moment waar ik de hele week opgewonden naar uitkeek. In de wandelgangen van mijn school werd al druk gespeculeerd over wie waar zou zijn tijdens koopavond. En dat je die echt niet wilde missen. Vooral niet met kermis.



Er viel in principe nooit iets te missen, want we hadden weinig en deden minder tot niets. Behalve bij elkaar komen en zijn. Gewoon zijn, met z'n allen. Elkaar zien, even poolshoogte nemen, beetje kloten en klaar.



Je hoefde met niemand af te spreken.