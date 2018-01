Afgelopen zomer lag mijn moeder in het wit in haar kist. Toen we thuiskwamen, bleek een van onze vier katten diarree te hebben

Controledwang heeft iets innemends. Jack Nicholson is in As Good as it Gets een onsympathieke, mopperende oude kerel, maar doordat we hem in een van de eerste scènes zien lopen terwijl hij kinderlijk geconcentreerd zorgt op geen enkel lijntje te stappen, houden we meteen van hem.



Ik heb mijn man innig lief als ik zie hoe hij midden in een gesprek alles wat op onze eettafel ligt symmetrisch legt. Een lepel, een paperclip, een tekening met het woord piemol erboven, neusspray: hij maakt er een volmaakt vierkant van. Pas als ik grinnikend aan hem vraag of het een beetje lekker gaat, kijkt hij verschrikt op. "Hè? Waarom doe ik dat nou?"



De lichte neurotici zijn vaak degenen die standaard buiten de lijntjes denken te kleuren en dus de lijnen zelf maar maken. En wie probeert nou niet soms wanhopig de boel in de hand te houden?



Afgelopen zomer lag mijn moeder in het wit in haar kist. Toen we thuiskwamen, bleek een van onze vier katten diarree te hebben. Natuurlijk praatten en huilden we veel in de weken daarna.



Maar ik voelde me het meest met mijn echtgenoot verbonden op de momenten dat hij eindeloos manisch voor de kattenbak lag, om telkens als deze werd verlaten door een beest de stront te inspecteren en zo te ontdekken welke poes aan de race was. Neurotisch? Totaal. Maar hij deed er alles aan om de orde thuis te herstellen. Tegen de klippen op.



Overigens heeft onze Berdi door naar de sterren te turen voorspeld dat 2018 stabieler en harmonieuzer zal worden dan 2017. Als ie gelijk heeft, krijgt ie van mij hoogstpersoonlijk een witte veer in zijn witte derrière.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



r.schlikker@parool.nl