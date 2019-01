Klimaatspijbelaar, hoe ver wil je gaan?

Ik was geen spijbelaar op school. Te bang om door het systeem te worden doorzien. Dat is wel de reden dat ik ­zonder zittenblijven de middelbare school ben door­gewandeld, dus rouwig ben ik er niet om, maar och, als ik toch eens gelegitimeerd had mogen spijbelen! Dat had ik dus heerlijk gevonden.



In Brussel wordt momenteel heel druk gespijbeld voor het klimaat. Klimaatspijbelaars heten de kinderen die de straat op gaan, 35.000 stuks inmiddels, nu al drie donderdagen op rij. Om via gespijbel een strengere klimaatwetgeving af te dwingen.



Als ik in deze tijd als scholier had ­geleefd, had ik mij honderd ­procent zeker bij de klimaat­spijbelaars aangesloten, en ik voorspel dat de het klimaat­gespijbel binnen de kortste keren ook overwaait naar Nederland, want zo'n kans laat geen kind zich ontnemen.