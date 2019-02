Klein geluk in Amsterdam: Zeven woorden

De wijde wereld in

De baby die twee weken geleden nog twee ­ondertanden had, kon inmiddels staan en had er een boventand bij gekregen. Nog even en Charlie trok de wijde wereld in en wat je dan zoal beleefde, daarover praatten wij. Hoe kwam je als negenjarige aan snoep of geld voor snoep bijvoorbeeld.



Mijn geliefde deed aan dubbeltjes zoeken en voor de snoepwinkel had ze een speciale techniek ontwikkeld, waarbij ze in de winkel iets omstootte, waarna de begeerde snoepjes, o wonder, precies in haar tas belandden. Weer buiten zong ze ‘lieve heer/ dit was de laatste keer’, een laatste keer die duurde tot de volgende keer.



Charlies moeder en haar vriendinnetje deden het anders. Er bestonden toen nog telefooncellen en zij hadden een verhaal verzonnen dat eindigde met de woorden: ‘Heeft u een kwartje voor ons, dan kan ik mijn moeder bellen.’ De vrouwen die ze aanspraken, zeiden vaak vriendelijk dat de meisjes even binnen konden komen, dan konden ze daar bellen.



Wat niet de bedoeling was natuurlijk. In haar boek over Jaap en Ischa Meijer vertelt Evelien Gans hoe Ischa Meijer en Nicky Roeg het aanpakten. Ischa had bedacht dat ze in een portiek naast de snoepwinkel in de Rijnstraat de naambordjes bekeken en dan gingen ze de winkel binnen en zeiden: “Van mijn oma hiernaast (en dan noemde ze de naam van de buurvrouw) mogen we snoep kopen en zij komt straks betalen.”



Ingenieus. Tot het een keer misging en de eigenaar van de winkel met de politie dreigde, waarop Ischa zo dramatisch begon te huilen dat de winkelier de twee onverlaten ­lopen liet. “Hij was helemaal over zijn toeren,” zei Roeg later. “Maar daarna was het meteen over. Dus misschien was het wel gespeeld.” Merijntje Gijzen en zijn broer pikten ‘mipsels’ uit de boomgaard van meneer pastoor.