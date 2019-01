Klein geluk in Amsterdam: Waar je niet binnen bent geweest

Linksaf of rechtsaf

Van de Willemsstraat via de Lindengracht naar ’t Smakzeil en vandaar over de Nieuwendijk en door de Sint Luciensteeg naar de halte Nieuwezijds waar ik de tram nam naar het Spui. Was ik in de Willemsstraat in plaats van rechtsaf de Tweede Goudsbloemdwarsstraat, linksaf de Palmdwarsstraat in gegaan, had ik een heel andere stad te zien gekregen.



Linksaf of rechtsaf, het zijn ­werelden van verschil, maar uiteindelijk was ik toch bij Luxembourg beland, want ik had een afspraak. Met een oude vriendin die ik uit de menigte zag opdoemen als was ze Jaap, Jaap uit het vers van Jacqueline van der Waals: ‘Jaap, mijn jongen,/ De vogeltjes zongen/ Hoog in de bomen/ En ­alle vinken begonnen te slaan’.



Ik was, kortom, blij haar te zien. Een gesprek met een oude vriendin die je lang niet hebt gezien, is een merkwaardig iets.



Terwijl er voor de serre van Luxembourg twee kinderen over de stoelen heen en weer huppelden, liet ik Martie het exemplaar van Harlekijntje op kasteel Hemelhoog zien dat ik op de Lindengracht gekocht had. De Harlekijntjes zijn geïllustreerd door Eelco ten Harmsen van der Beek, de vader van Fritzi en zo kregen we het over Maaike Meijer, van wie je Frederike zeggen moet.



Maar waar we het eigenlijk over hebben wilden en het uiteindelijk ook over kregen, waren de dagen dat we iedere dag nog stopten met de drank om even later, op de Albert Cuyp, met een tas waar de zojuist gekochte preien bovenuit staken een vriend tegen te komen die vroeg of je zin had om wat te gaan drinken.



“Drie dagen op sjouw,” zei Martie, “maar toen ik thuis kwam, had ik die tas nog bij me en de preien staken er nog steeds boven uit.”