Klein geluk in Amsterdam: Tot de vierde macht in Londen

Tot de vierde macht in Londen

Nadat we in Londen met uitgever en vertaalster hadden gevierd dat Song of Stars, de vertaling van mijn Sterrenlied over Sientje Abram, was verschenen, bleken we nog een hele dag over te hebben.



Wat te doen? zoals Lenin reeds zei.



Wij kozen er voor naar Camden Lock Market te gaan, een vriendelijke kleinschalig marktje zo was ons verteld, waar een bootje vertrok dat door het Regent ­Canal naar Little Venice voer.



De markt bleek een soort Foodhallen, maar dan tot de vierde macht verheven, maar het bootje lag er, afgemeerd aan een kade waarop een rij kleine eettentjes stond geschakeld. In volgorde van opkomst: Camden Pizza, Kolkat Katirolls, Fish & Chips Calamari, Hotdog. Indonesian Street Kitchen, Steak & Chips, Columbian Street Food en Halloum Fries.



Omdat de huisjes in tweeën ­waren gedeeld, kon je aan de ­achterkant ook terecht, en wel voor Arepa Venezuelan Street Food, The Mac Factory, Baba’s G’s Bhangra Burger, Chicken Strips, Katsu House, Burgers & Fries en Caribbean Chicken & Chips.



Wij gingen voor de calamaris en daarna aan boord voor een van de mooiste boottochtjes mij bekend. Het bootje met zijn twee passagiers gleed in stilte over het spiegelende water, bomen in herfsttooi aan de ene kant, het jaagpad aan de andere, onder elegante bruggen door, door lange tunnels, langs fraaie landhuizen en vrolijk opgeschilderde woonbootjes.



Toen we later op de middag in ­Upper Street bij Fox on the Green zaten, waar ze naast een lekker biertje voortreffelijke chorizo­kroketjes bleken te serveren, doemden aan de overkant van de straat in de invallende schemering de rode neonletters op van Screen on the Green, een ouderwetse bioscoop die mij sterk aan de Odeon deed denken.



Bij Odeon hadden ze variété, hier niet, maar leuk was het.