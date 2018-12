Klein geluk in Amsterdam: Toet toet, boing boing

Het einde van onze jongensjaren

De Esmoreiters stonden met zijn allen voor het Roomse blok dat daar in het begin van de ­jaren vijftig was verrezen. Daarvoor was er een landje, waar nog lang een stuk van de vleugel van een in de oorlog neergeschoten vliegtuig had gelegen.



Maar toen de toffelemonen kwamen, moest de vleugel weg om plaats te maken voor meneer pastoor, die in een jurk gehuld de woningen afging om borreltjes te drinken en te zeggen dat er meer kindertjes moesten komen. Tenminste, dat zei mijn moeder.



Terwijl we, gemengd als vroeger op de openbare school, nog stonden na te gniffelen, ging er een deur open. In de deuropening verscheen een dame op leeftijd die het gezelschap enige tijd opnam en toen onze namen begon op te noemen.



Het was Mizzi van Son die hier al sinds 1950 woont. ‘Zij gaf,’ schreef Loek Dikker de volgende dag, ‘een extra dimensie aan de samenkomst en onze ronddwaling door onze oude buurt. Met haar herinneringen is er nog steeds iets van ons in de Esmoreitstraat aanwezig. En daar had ik niet op gerekend.’



Wie er niet was tijdens onze wandeling, was Gisela. Haar vader had, in de zomer van 1954 schat ik, de Sparwinkel op het pleintje overgenomen van meneer Pas.



Ik herinner me dat wij jongens op het pleintje onze jongensdingen ­deden, zoals voetballen, vechten en vieze praatjes verkopen, terwijl de meisjes kaatsenbalden en hinkelden, zoals meisjes, griezelige wezens waar je niks aan had, dat ­deden, toen Gisela voor het eerst naar buiten kwam.



Een moment was het stil, daarna was het met voetballen, vechten en vieze praatjes vertellen voorgoed gedaan. ‘All the boys love ­Gisela,’ zongen we en we sprongen touwtje tot we erbij neervielen. ­Gisela was het einde van onze jongensjaren.